В Якутии по ипотеке под 2% заключили более 2,1 тыс. договоров на сумму свыше 8 млрд рублей

ЯКУТСК, 17 июня. /ТАСС/. Жители Якутии заключили более 2,1 тыс. договоров по программе "Дальневосточная ипотека" на сумму свыше 8 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства региона.

"По данным на первую декаду июня, в Якутии заключено более 2,1 тыс. договоров по программе "Дальневосточная ипотека" на общую сумму 8 млрд 174 млн рублей. На сегодня это самый большой объем выданных средств среди регионов России. Второе место занимает Приморский край, третье место удерживает Хабаровский край", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях режима повышенной готовности, введенном на территории региона на фоне пандемии, "на хорошем организационном уровне показала себя налаженная в республике система подачи заявок онлайн". Система позволила охватить жителей отдаленных районов, желающих воспользоваться льготным ипотечным кредитом.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин поставил стратегическую задачу - значительно повысить доступность жилья. Глава государства отметил необходимость обеспечить дальнейший рост объемов жилищного строительства, ипотечного кредитования и снижения процентных ставок.

Программа "Дальневосточная ипотека" позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.