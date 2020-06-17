Россия поможет Узбекистану в создании системы кадастровой оценки

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Росреестр в 2020-2021 годах окажет коллегам из Узбекистана консультативную поддержку по созданию системы государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Российские эксперты поделятся лучшими практиками создания учетно-регистрационной системы, расскажут об опыте внедрения информационных технологий в области кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, а также по вопросам создания государственной системы кадастровой оценки и определения кадастровой стоимости в Республике Узбекистан", - приводятся в сообщении слова руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

Как отметил председатель Государственного комитета Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Абдушукур Абдуллаев, в России используются современные информационно-коммуникационные технологии в области кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, функционирует единый государственный реестр недвижимости, а также кадастровые карты.

"Создание государственной системы кадастровой оценки и определения кадастровой стоимости в Республике Узбекистан - очень амбициозный проект, и, уверен, использование лучших практик российской стороны будет крайне важным в его реализации", - цитирует пресс-служба Абдуллаева.

Взаимодействие ведется в соответствии с программой экономического сотрудничества между правительствами России и Узбекистана на 2019-2024 годы.