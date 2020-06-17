Минстрой выступил против включения в нацпроект домов, признанных аварийными из-за ЧС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Дома, ставшие непригодными для проживания из-за чрезвычайной ситуации, не нужно включать в программу расселения аварийного жилья национального проекта "Жилье и городская среда", работа должна вестись параллельно, сообщил в среду министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на "правительственном часе" в Совфеде.

"Что касается чрезвычайных ситуаций, когда дома в силу подтопления либо пожаров приобретают состояние аварийных. Наша позиция - эти две программы не мешать, потому что выстроена определенная очередность, какой дом за каким будет сноситься, граждане об этом знают. Если в рамках ЧС начнем признавать эти дома, у нас по большому счету сбалансированная по всем показателям программа расбалансируется, нам нужно будет ее пересогласовывать. Поэтому мы предлагаем программу переселения граждан из непригодного жилищного фонда не трогать", - сказал министр.

Он подчеркнул, что при любой чрезвычайной ситуации президент России держит ситуацию на контроле, а Минстрой является администратором по выделению дополнительных ресурсов из федерального бюджета, чтобы поддержать регион.

Каждый раз при возникновении ЧС менять показатели федерального проекта министр считает неправильным. "Самое главное, мы собьем темп", - отметил он.

Якушев сообщил, что на 1 июня по нацпроекту "Жилье и городская среда" переселены 66,38 тыс. человек из 1,074 млн кв. м аварийного жилья. Таким образом, план 2020 года по площади расселяемого жилья уже выполнен на 107%, а по количеству человек - на 122%.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", предполагает, что к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9 тыс. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.