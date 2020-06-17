Офисно-деловой центр в Новой Москве построят в стиле здания Центросоюза

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект офисно-делового центра с торговыми площадями в Новой Москве недалеко от станции метро "Прокшино" Сокольнической линии. В архитектуре комплекса прослеживаются отсылки к зданию Центросоюза на Мясницкой улице в центре столицы, сообщила в среду пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

"Здание офисно-делового комплекса у метро "Прокшино" может стать одним из центров будущего развития данной территории, в частности, благодаря созданию новых рабочих мест. В архитектуре угадываются черты интернационального стиля, базирующегося на идеях модернизма. Одним из инициаторов этого направления был Ле Корбюзье. Сочетание на смежных фасадах витражного остекления и стены с окнами дает отсылки к зданию Центросоюза на Мясницкой улице", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Общая площадь будущего здания составит около 40 тыс. кв. м. Оно будет состоять из двухэтажного объема, на который опирается 13-этажный блок с активным остеклением. На первых двух этажах расположатся помещения под аренду для предприятий торговли и общественного питания. Остальные площади займут офисы. Также в здании предусмотрена подземная парковка для посетителей и сотрудников, отмечается в сообщении.

Заказчиком проекта является компания ООО "А101".