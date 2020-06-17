Минкомсвязь поддержала внедрение разных платформ онлайн-голосования собственников жилья

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не исключает внедрение нескольких платформ для онлайн-голосования собственников жилья наравне с использованием портала госуслуг. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Андрей Черненко на онлайн-конференции "Общие собрания собственников жилья через интернет".

Ранее стало известно, что Минкомсвязь РФ разработала законопроект, по которому предлагается разрешить жильцам многоквартирных домов использовать портал госуслуг для проведения онлайн-голосования. Согласно документу, направление сообщений о проведении общего собрания и решений будет осуществляться в форме электронного документа путем размещения сообщения в специальной форме на портале госуслуг.

"С точки зрения интеграции мы не исключаем в законе и поддерживаем, что площадок [для онлайн-голосования собственников] может быть несколько. Мы говорим о том, что интегрировать [разные платформы для голосования] можно и нужно", - сказал Черненко.

Сразу большое количество россиян сможет принимать решения по вопросам управления своим домом и жилищно-коммунальным хозяйством при внедрении возможности онлайн-голосования собственников на портале госуслуг, отметил замминистра. Также, по его мнению, портал госуслуг - государственная платформа, к которой у граждан уже сформировано доверие.

При этом Минкомсвязь готова поддерживать аналогичные сторонние платформы. "Если рядом есть сервисы, которые лучше это (проведение онлайн-собраний собственников - прим. ТАСС) реализовывают, более гибко, мы интегрируемся или поддерживаем их и даем им сервис, чтобы они (платформы - прим. ТАСС) тоже развивались", - добавил Черненко. По его словам, ведомство также работает с Росреестром по вопросу совершенствования существующего в России реестра домохозяйств.

Взаимодействие Минкомсвязи с разработчиками платформ для онлайн-голосования собственников позволило бы создать на российском рынке "здоровую конкуренцию", считает замруководителя департамента ЖКХ Минстроя России Олеся Лещенко. "Если Минкомсвязи говорит, что готово поддержать конкуренцию, может быть, в порядке предоставления доступа таким системам к ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации - прим. ТАСС), какой-то аккредитации на площадке той же ГИС ЖКХ, почему нет? Это, наверное, упростило бы использование таких систем", - отметила представитель ведомства.

Об онлайн-голосованиях собственников

Президент России Владимир Путин 25 мая 2020 года подписал закон о проведении онлайн-собраний собственников квартир. Согласно документу, единая процедура проведения общих собраний собственников объединяет разные ее формы: очную, очно-заочную, заочную, ГИС ЖКХ, региональные системы.