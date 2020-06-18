Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в мае сократилось в 2,5 раза

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) зарегистрировано на первичном рынке жилья в Москве в мае 2020 года, что в 2,5 раза меньше по сравнению с маем 2019 года, сообщила четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В мае 2020 года столичным Росреестром зарегистрировано 3 093 договора долевого участия на рынке жилой недвижимости - на 20% меньше апреля (3 845 ДДУ) и в 2,5 раза (-59%) ниже показателя мая 2019 года (7 589 ДДУ)", - говорится в сообщении.

При этом на рынке нежилой недвижимости Москвы в мае оформлено 846 ДДУ - на 32% меньше, чем в апреле (1 248 ДДУ). По сравнению с маем 2019 года, когда было зарегистрировано 1 836 ДДУ, показатель снизился в 2,2 раза (на 54%).

Всего с января по май 2020 года в Москве было зарегистрировано 33 390 договоров участия в долевом строительстве, включая жилой и нежилой фонды. Это на четверть (-25%) ниже аналогичного периода прошлого года (44 805 ДДУ) и на 11% меньше показателя 2018 года (37 566 ДДУ).

На первичном рынке жилья в январе-мае управление Росреестра оформило 24 653 договора - на 29% меньше, чем в 2019 году, когда было зарегистрировано 34 869 ДДУ. На рынке нежилой недвижимости за пять месяцев зарегистрировано 8 737 договоров - на 12% ниже, чем в прошлом году (9 936 ДДУ).

В управлении Росреестра констатировали снижение показателей первичного рынка недвижимости в Москве второй месяц подряд. "Цифры апреля - мая выглядят вполне закономерно, учитывая меры самоизоляции, ограничения работы застройщиков, МФЦ и в целом неготовности граждан к удаленной покупке недвижимости. Тем не менее, благодаря субсидированной ипотеке под 6,5% годовых <…> показатели июня могут переломить понижательную тенденцию и стать отправной точкой роста числа зарегистрированных в Москве ДДУ", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Игоря Майданова.