Еще 61 дом введут в эксплуатацию по программе реновации в Москве до конца года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют до конца года ввести в эксплуатацию еще 61 жилой дом в рамках программы реновации. Об этом сообщил в четверг руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"С момента старта программы реновации в Москве у нас введено в эксплуатацию 57 жилых домов, до конца года планируется ввести еще 61 жилой дом", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что в 51 из 57 домов уже идет процесс заселения. В 2020 году ввели в эксплуатацию 5 домов.

Загрутдинов в четверг посетил один из таких домов в районе Черемушки на Профсоюзной улице, 32, заселение которого планируется начать уже в этом году. Он уточнил, что в районе новые квартиры получат жители 119 домов с общей площадью квартир 400 тыс. кв. м, что составляет 20% от общего жилого фонда района, утверждено четыре стартовых площадки, строятся три жилых дома.

По словам руководителя департамента, всего в Юго-Западном округе в программу реновации включено 520 жилых домов площадью 1,9 млн кв. м. На стадии строительства находятся 20 домов, 9 введено в эксплуатацию.