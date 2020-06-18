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Эксперты: спрос на покупку загородных домов в Подмосковье удвоился после самоизоляции

Основное увеличение спроса на покупку домов пришлось на май, говорится в исследовании ЦИАН

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Спрос на покупку загородной недвижимости в Подмосковье удвоился с марта по середину июня 2020 года по сравнению с аналогичным периодом пошлого года. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН.

"Двухмесячная самоизоляция привела к рекордному спросу на загородную недвижимость. По подсчетам ЦИАН, количество просмотров объявлений о продаже дома с марта по середину июня увеличилось относительно прошлого года в два раза", - говорится в исследовании.

В нем уточняется, что основное увеличение спроса на покупку домов пришлось на май (+180%) в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Отмечается, что в отдельные дни активность потенциальных клиентов оказывалась выше прошлогодней в четыре раза. "Помимо желания максимально изолироваться в собственном доме причиной увеличения спроса стало и приближение курортного сезона: с закрытыми границами, недоступными европейскими и даже российскими курортами", - пишут аналитики. Они предполагают, что тенденция сохранится с учетом "прогнозов вирусологов о возможной второй волне коронавируса и вероятностью приобретения эпидемией сезонного характера".

Спрос на загородную недвижимость, в том числе, будут поддерживать москвичи, которые планируют обменять квартиру на собственный коттедж без доплаты, предполагают в ЦИАН. Аналитики выяснили, что средняя столичная квартира в спальном районе Москвы дороже дома по тому же шоссе в Подмосковье на 41%. По их данным, самый выгодный обмен возможен для жителей ЮВАО (квартира дороже дома на 61%) и в ВАО (на 59%).

Уточняется, что в ближнем Подмосковье стоимость квартиры покрывает 92% цены коттеджа. В среднем поясе Подмосковья на деньги от продажи столичной квартиры можно купить не только дом, но и автомобиль. Переехав в дальнее Подмосковье, взамен квартиры можно приобрести три дома.

Согласно материалам, на ближний пояс Подмосковья приходится 17% объема предложения со средней ценой загородных домов 11,6 млн рублей, средний - 54% (7,5 млн рублей), дальний - 29% (4,8 млн). В ЦИАН пояснили, что в исследовании учитывались дома "под ключ" со всеми необходимыми подключенными коммуникациями, построенные не более 20 лет назад, пригодные для круглогодичного проживания.

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