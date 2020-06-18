Фонду дольщиков могут разрешить управлять долгостроями после выплаты по ним компенсаций

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям предлагает наделить Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства возможностью управлять недостроенными объектами после того, как по ним будут выплачены компенсации. Об этом сказал глава комитета Николай Николаев.

"Мы даем возможность фонду дольщиков объединять недострои, формировать определенный фонд недостроев и реализовывать эти объекты, привлекать инвесторов. Соответственно, управлять всеми объектами, которые остаются после выплаты компенсаций. Это государственные деньги, которые вложены в эти объекты. И фонд как структура, которая отвечает за эту работу, должна, в том числе, управлять этими объектами", - сказал Николаев на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, которое прошло в формате онлайн.

Комитет Госдумы одобрил эту и другие поправки в закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". Второе чтение по внесению изменений в закон планируется провести 23 июня.

Среди других поправок, по словам Николаева, предлагается четко прописать основания для исключения долгостроя из Единого реестра проблемных объектов. "У нас есть только два признака, по которым исключаются эти объекты: это ввод в эксплуатацию, либо выплата компенсаций по данному объекту. Вот тогда можем четко сказать, что объект перестал быть проблемным", - отметил глава думского комитета.

Кроме того, планируется, что губернаторы должны будут восстанавливать права обманутых дольщиков, информация о которых включена в реестр проблемных граждан, но строительство домов которых так и не было начато. По словам генерального директора Фонда дольщиков Константина Тимофеева, изменения в закон позволят более оперативно готовить решения по долгостроям, выплачивать компенсации или достраивать объекты.

Упростить работу застройщиков

Депутаты также одобрили несколько поправок, которые касаются упрощения работы застройщиков. Например, прекращать залог земельного участка, на котором построен многоквартирный дом, одновременно с его постановкой на кадастровый учет.

"Мы дали возможность получения застройщиками разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае отклонения площади такого объекта, указанной в техническом плане, не более чем 5% от площади, указанной в проектной документации", - отметил Николаев. Помимо этого, планируется, что раскрытие счетов эскроу будет происходить после введения объекта в эксплуатацию, а не регистрации первого права собственности. Кроме того, депутаты прописали механизм возврата средств материнского капитала со счета эскроу на счет Пенсионного фонда РФ, если договор долевого участия был расторгнут.

О законопроекте

Госдума 13 декабря одобрила в первом чтении внесение изменений в федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". Поправки направлены на упрощение процедуры достройки проблемных объектов долевого строительства. Например, появится возможность использовать средства компенсационного фонда на достройку всех объектов вне зависимости от уплаты взносов застройщиком по конкретному объекту. Также документ предлагает распространить новые нормы законодательства о банкротстве застройщиков на судебные дела, производство по которым началось до 1 января 2018 года.