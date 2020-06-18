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Объем ввода жилья в Северной Осетии в январе-мае увеличился на 8%

Всего в этот период в эксплуатацию 99 258 кв. м жилья

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июня. /ТАСС/. Ввод жилья в Северной Осетии увеличился в январе-мае на 8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам видеоконференции премьер-министра республики Таймураза Тускаева с министром строительства и архитектуры региона Артуром Тотиковым.

"Несмотря на пандемию, план по вводу жилья в регионе не сократился. В период за январь - май текущего года построено около 100 тыс. кв. м жилья. Результатом работ стали введенные в эксплуатацию 99 258 кв. м жилья, что в свою очередь на 108 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Из них 25 437 кв. м - индивидуальное жилье", - говорится в сообщении.

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", в 2020 году в Северной Осетии планируется ввести в эксплуатацию 238 тыс. кв. м жилья.

В 2019 году Северная Осетия ввела в эксплуатацию более 228,9 тыс. кв. м жилья, что превышает показатели годового плана почти на 15 тыс. кв. м.

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