Около 5 млрд рублей потребуется на создание госфонда арендного жилья в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Строительство и реконструкция домов по программе "Арендное жилье" в Приморье потребует выделения из регионального бюджета около 5 млрд рублей. Программа предусматривает, что бюджетники, узконаправленные специалисты и молодые семьи смогут арендовать квартиры по цене почти вполовину ниже рыночной, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края в пятницу.

"Для реализации запланированных объемов строительства необходимо дополнительно около 5 млрд рублей. Пока за указанными денежными средствами АО "КРЖС" (Корпорация развития жилищного строительства) не обращалось. Указанные средства планируется испрашивать из регионального бюджета", - сказали в региональном кабмине.

Строительство многоквартирных домов по программе государственного арендного жилья идет в восьми муниципалитетах Приморья. До конца года специалисты планируют завершить работы по реконструкции одного здания во Владивостоке, закончить строительство микрорайона "Радужный" в Уссурийске и достроить здание в городе Большой Камень.

В ближайшие три года власти Приморья планируют ввести по программе "Арендное жилье" около 100 тыс. кв. м жилья - это почти 2 тыс. квартир по льготным условиям для специалистов региона. При этом потребность в строительстве арендного жилья на территории Приморского края составляет 5 017 квартир, и заявки от глав населенных пунктов и предприятий продолжают поступать. КРЖС уже реализует проект строительства 756 квартир в городе Большой Камень для предоставления в аренду сотрудникам судостроительного комплекса "Звезда".

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, регионы, муниципальные образования и частные застройщики могут строить наемные дома. Частные застройщики, которые предложат на аукционах более низкий размер арендной платы за наем жилых помещений в таких домах, получат земельные участки в аренду без торгов по цене земельного налога и дополнительную поддержку - например, обеспечение участков инженерной инфраструктурой.