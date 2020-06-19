Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 35 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) зарегистрировано в России в мае, это в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Росреестра.

Так, в мае 2019 года было зарегистрировано 66,3 тыс. ДДУ. Падение в годовом выражении составило 46%.

Вторичный рынок за год просел на 22% - в прошлом месяце было зарегистрировано 182,7 тыс. договоров купли-продажи, тогда как годом ранее этот показатель составил 235,6 тыс.

Число зарегистрированных ипотечных сделок в мае составило 163,9 тыс., что на 26% меньше, чем за май 2019 года (220,3 тыс.).