Треть строительных норм могут стать рекомендательными

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Около трети технических требований и строительных сводов правил планируется сделать рекомендательными. Такое постановление может быть подписано уже на следующей неделе, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с членами координационного совета "Деловой России".

"Думаю, что на следующей неделе большую часть технических требований, ГОСТов и регламентов, порядка 30-35% сделаем рекомендательными", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что с 2015 года строительные технормы, своды правил, ГОСТы по разным причинам не актуализировались. "При том что эти нормы и в 2015 году были откровенно говоря отсталыми, плюс пять лет ничего в этом направлении не делали", - добавил вице-премьер.

По его словам, всего действует около 10 тыс. нормативов, те регламенты, которые останутся в силе, будут доработаны.

Президент России Владимир Путин ранее указывал на необходимость отменить устаревшие нормы в строительстве. Правительство в свою очередь подготовило общенациональный план восстановления экономики, который, в частности, предлагает меры по совершенствованию нормативной правовой базы для ускорения процедур строительства.