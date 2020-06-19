Глава Минстроя связал популярность инвестиций в жилье с низкими ставками по депозитам

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава Министерства строительства и ЖКХ России Владимир Якушев связал рост интереса к инвестициям в жилую недвижимость с низкими ставками по депозитам. Такое мнение он выразил на онлайн-конференции "Пути выхода из пандемии для девелоперов".

"Есть отток с депозитных вкладов, и, как правило, эти деньги "перетекают" на жилищный рынок. Такая тенденция сегодня тоже отмечается", - сказал Якушев.

По его словам, эта тенденция связана со снижением ставок по депозитам в банках, а также с введением с 2021 года налога на доходы по депозитам. "Люди, [у которых] в бюджете процентный доход от депозита составлял достаточно большую часть, начинают сегодня думать, куда можно эти деньги инвестировать, чтобы получать более высокий доход. Куда? Естественно, в недвижимость", - прокомментировал министр.

По данным Банка России, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде июня составила 5,01%.

Первого апреля президент России Владимир Путин подписал закон об обложении налогом процентов по вкладам в размере более 1 млн рублей. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что налог на доходы по вкладам будет взиматься только в случае, если проценты по депозиту превышают сумму в 60 тыс. рублей. Премьер также подчеркивал, что проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом. Налог начнет удерживаться с 2022 года и будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году.