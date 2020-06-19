ДОМ.РФ прорабатывает возможность централизации зданий ФСИН и Минюста

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Здания Федеральной службы исполнения наказаний и министерства юстиции планируется разместить в одном месте. Также идет работа по централизации зданий министерства здравоохранения, сообщил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов на онлайн-конференции "Пути выхода из пандемии для девелоперов".

"Мы действительно сейчас проводим большую работу с министерством юстиции. Мы сейчас обсуждаем активно централизацию размещения ФСИН. Мы встречались с руководством ФСИН и смотрим, как можно использовать ранее и сейчас занимаемые здания министерства юстиции и ФСИН для того, чтобы централизовать их в одном месте", - сказал Филиппов.

По его словам, сейчас компания прорабатывает варианты по приобретению или строительству нового здания ФСИН. Также ДОМ.РФ ведет работу по централизации зданий Минздрава РФ. "Опыт обновления и централизации, современного подхода к [размещению зданий] государственных органов исполнительной власти дал свой результат. И освобождаемые помещения попадают на рынок в виде аукционов", - добавил Филиппов.

ДОМ.РФ - агент Российской Федерации по вовлечению неиспользуемого недвижимого госимущества в хозяйственный оборот. Компания вовлекает в оборот федеральные земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.