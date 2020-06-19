Налоговые поступления строительной отрасли и ЖКХ за пять лет увеличились вдвое

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Объем налоговых поступлений строительной отрасли за пять увеличился в два раза - до 3,5 трлн рублей. Рост поступлений в сфере ЖКХ составил 2,4 раза, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с членами координационного совета "Деловой России".

"За пять лет рост налоговых поступлений в стройке увеличился в два раза, а в ЖКХ - в 2,4 раза", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что отрасли, которые прямо касаются стройки, по итогам 2019 года дали 3,5 трлн рублей налоговых поступлений. Хуснуллин добавил, что объем платежей за услуги ЖКХ в мае уменьшился на 7-10% из-за режима самоизоляции.

Выполнения целей нацпроекта по вводу жилья

Около 2 млн строителей не хватает для достижения целей нацпроекта "Жилье и городская среда" по вводу жилья, сообщил вице-премьер РФ.

"Проблема с трудовым ресурсом очень острая. При росте строительства, который мы запланировали, нам не хватает 2 млн строительных рук", - сказал Хуснуллин.

По его словам, проблему можно было бы решить благодаря строителям из СНГ.

По данным Росстата, в 2019 году в строительстве были заняты 4,95 млн человек.

Основной целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.