Банки Крыма после запуска льготной ипотеки под 6,5% годовых выдали 369 млн рублей кредитов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Банки Крыма одобрили около 3,5 тыс. заявок на запущенную в период пандемии нового коронавируса льготную ипотеку под 6,5% годовых и уже выдали 369 млн рублей кредитов. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе министерства экономического развития республики.

"На сегодняшний день льготную ипотеку получило 168 крымских семей на общую сумму 369 миллионов рублей. Всего банками одобрено 3 495 заявок на ипотечное кредитование", - рассказала вице-премьер Крыма - министр финансов республики Ирина Кивико.

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках поручил утвердить до 1 мая президент России Владимир Путин. Не дожидаясь постановления правительства РФ, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, 30 апреля сообщил, что выдал первый ипотечный кредит с господдержкой. За первый месяц банк принял более 1,7 тыс. заявок и одобрил оформление кредитов на общую сумму около 3 млрд рублей.