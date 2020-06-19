Эксперт: размещение ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ добавит ликвидности рынку ипотеки

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Размещение ипотечных облигаций ДОМ.РФ на более чем 16 млрд рублей повысит ликвидность рынка ипотечного кредитования. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Ранее в пятницу ДОМ.РФ разместил выпуск ипотечных облигаций объемом 16,25 млрд рублей, сообщили в компании. Ставка купона составила 5,9%, что является самым низким значением для выпусков ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) ДОМ.РФ.

"Выход на рынок таких бумаг осуществлен в интересах привлечения дополнительного финансирования для ипотечных программ, и, насколько я понимаю, программа эмиссии будет расширяться, что добавит рынку этих бумаг дополнительную ликвидность", - прокомментировал ТАСС старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

По словам эксперта, компания своевременно решилась на выпуск ипотечных облигаций, так как рынок испытывает дефицит низкорисковых долговых инструментов в условиях экономической неопределенности. В размещении ИЦБ участвовали институциональные инвесторы, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, банки, физлица, инвестиционные и страховые компании. По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, при спросе на ИЦБ у ипотечного рынка появляются дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить более высокие объемы выдачи кредитов и снижать ставку по ипотеке.

С декабря 2016 года ДОМ.РФ разместил 19 выпусков ипотечных облигаций на более 565 млрд рублей. Доля ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ достигает более 80% всех ИЦБ, которые находятся в обращении в России.

Об ипотечных ценных бумагах

Стандартные однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ обеспечиваются солидарным поручительством финансового института. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ представляют собой механизм привлечения долгосрочных финансовых ресурсов, который позволит банкам нарастить объем выдачи ипотеки населению. Объем подписанных меморандумов на выпуск ИЦБ превысил 1 трлн рублей.

Снижение ипотечной ставки в России является одной из главных целей национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно паспорту нацпроекта, к концу 2024 года ставка должна составлять 7,9%.