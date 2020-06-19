Свыше 90% жилья в Подмосковье приобретается по льготной программе ипотеки

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 90% жилья в Московской области приобретается по льготной ипотечной программе по ставке 6,5% годовых, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, столкнувшихся с последствиями эпидемии нового коронавируса.

"Очень важное было принято решение, особенно для Московской области, по ипотеке 6,5%. У нас просто за 90% зашкаливает количество жилья, которое приобретается именно по этой программе. Я напомню, что это 8 млн рублей лимит и 6,5% ставка", - сказал Воробьев.

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля этого года. Оператором программы выступает компания ДОМ.РФ. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.

Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 30 лет.