Эксперты: данные Росстата о росте ввода жилья свидетельствуют о восстановлении отрасли

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Рост объема строительства в мае свидетельствует о восстановлении отрасли. При этом прошлогодние объемы ввода жилья могут быть достигнуты уже в течение трех месяцев, после того как дадут эффект все меры государственной поддержки, считает генеральный директор Института развития строительной отрасли Кирилл Холопик.

По данным Росстата, ввод жилых домов России за май 2020 года увеличился по сравнению с апрелем почти на 17% (без учета жилых домов на участках для садоводства) - до 3,5 млн кв. м. При этом в годовом выражении ввод сократился на 24%. За январь-май было введено 21,2 млн кв. м жилья, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Мы ожидаем, что в течение трех месяцев должно произойти восстановление прежних объемов ввода жилья, застройщики должны нагнать упущенное", - сказал ТАСС Холопик.

Он добавил, что уже сегодня наблюдаются признаки восстановления строительной отрасли благодаря первым заработавшим мерам господдержки. "Мы видим отчеты застройщиков, в которых они говорят, что именно благодаря льготной ипотеке в мае проседание по продажам всего лишь на 30%. Для сравнения, в феврале в Китае продажи жилья упали на 96%. Это означает, что правительство России сработало довольно неплохо, не допустило такого падения, как в Китае и некоторых других странах, где стройка провалилась полностью", - пояснил эксперт.

При этом положительная динамика мая, вероятно, связана с постепенным снятием ограничений: в апреле в целом по стране они были более серьезные, чем в мае, отметил ТАСС гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт площадки "Жилье и городская среда" ОНФ Николай Алексеенко. Так, в мае начала восстанавливаться работа строек, закрытых в ряде регионов из-за распространения коронавируса, добавил Холопик. Кроме того, по его словам, положительное влияние на ввод жилья в ближайшем будущем должно оказать льготное кредитование застройщиков, которое сейчас только начинает работать.

При том, что в целом наблюдается некоторый рост по отношению к апрелю, стоит отметить, что в эти два месяца суммарно произошло серьезное падение по объемам ввода относительно прошлого года на 30%, подчеркнул Алексеенко. "Учитывая структуру текущего строительства, в этом году ввод жилья будет все равно примерно на уровне прошлого года. Основные проблемы возникнут на горизонте конца 2021 и всего 2022 года, когда должны будут вводиться проекты, стартовавшие в этом и прошлом году. Сейчас сама ситуация и, самое главное, ожидания играют несильно на руку в плане запуска новых проектов", - отметил гендиректор РАСК.

Поддержка стройотрасли

Ранее правительство РФ приняло целый ряд мер поддержки строительной отрасли в условиях сокращения спроса из-за распространения коронавируса. Так, в конце апреля кабмин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую можно будет оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Кроме того, президент России Владимир Путин поручил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев. Правительство России выделило на субсидирование кредитов застройщикам 12 млрд рублей.