Девяностый этаж в небоскребе "Москва-Сити" купили за 1 млрд рублей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Девяностый этаж башни "Восток" общей площадью почти 1,5 тыс. кв. м комплекса "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" продан за сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу ТАСС председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

"Состоялась одна из крупнейших продаж на рынке премиальной недвижимости в 2020 году. Реализован 90-й этаж - 1,47 тыс. кв. м башни "Восток" в комплексе "Федерация", где располагаются семь апартаментов", - сказала она.

По ее словам, сумма сделки составила больше 1 млрд рублей. Сделка совершена частным агентом, имя покупателя риелтор не назвала.

Как рассказали в пресс-службе комплекса, к настоящему моменту, с учетом последних продаж, в башне "Восток" продано 46 апартаментов на 4,2 тыс. кв. м (этажи с 69-го по 84-й), а также один пентхаус.

Комплекс "Башня "Федерация" построен на 13-м участке "Москва-Сити" и состоит из двух небоскребов - "Запад" и "Восток" (самые высокие жилые арартаменты в Европе). Общая площадь объекта - 443 тыс. кв. м. Высота башни "Запад" - 242 м, "Восток" - 374 м.