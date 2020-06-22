ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ запустил собственную ипотечную программу для семей с детьми, ставка по программе составит 7,9%, что является самым низким уровнем в базовой линейке кредитной организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

"ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу поддержки семей с детьми. Теперь клиенты, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры получат дисконт в размере 1 п. п. от базовой ставки банка. Для рефинансирования кредитов других банков скидка составит 0,9 п. п. <...> Ставка является фиксированной на весь срок кредита и с учетом комплексного страхования составит 7,9%", - отмечается в сообщении.

Льготные условия программы будут доступны для семей с детьми при покупке квартир как на вторичном, так и первичном рынках и при условии, что второй или последующий ребенок родился в 2020 году. В случае рефинансирования ипотеки других банков дисконт будет равняться 0,9% пункта и при комплексном страховании ставка по ипотеке составит также 7,9%.

Сниженные ставки будут доступны до 31 декабря 2020 года, вне зависимости от того, изменится ли размер базовой ставки банка.

"Мы предлагаем свою самую низкую в базовой линейке ставку - 7,9% - не только на покупку нового жилья, но и на рефинансирование ипотеки другого банка. Эти условия позволят существенно снизить объем ежемесячных платежей для заемщиков, что крайне важно, когда в семье появляется еще один ребенок", - прокомментировал новую программу начальник управления "Ипотечное кредитование" - вице-президент банка ВТБ Михаил Сероштан.

Как уточнили в пресс-службе ВТБ, в рамках ипотечных программ кредит может быть оформлен на срок до 30 лет с суммой от 600 тысяч рублей до 60 млн рублей. Первоначальный взнос должен составить 20% от стоимости объекта недвижимости, при этом он может быть снижен до 10%, однако в этом случае к ставке будет применена надбавка.