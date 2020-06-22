Более 2 млрд рублей выделили на строительство шести поликлиник в РФ по жилищной программе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Шесть поликлиник на 3,5 тыс. посещений возводятся в регионах РФ на территории новых микрорайонов по программе стимулирования жилищного строительства "Стимул". На эти цели выделено 2,1 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Минстроя России.

"Объем финансирования строительства указанных поликлиник из федерального бюджета составляет порядка 2 млрд 133 млн рублей", - говорится в сообщении.

Так, в Воронеже строится поликлиника на 1 100 посещений с подстанцией скорой медицинской помощи на 10 бригад, в Саратове - поликлиника на 500 посещений в смену. Детские поликлиники возводят в селе Засечное Пензенской области, Хабаровске, Ярославле и селе Знаменское в Чечне.

"Завершение строительства трех объектов запланировано в этом году, один объект планируется достроить в 2021 году и в 2022 году ввести в эксплуатацию еще два поликлинических учреждения", - отмечается в сообщении.

Медицинские учреждения - одно из направлений программы "Стимул" наряду с образовательными заведениями, дорогами и инженерной инфраструктурой. Они возводятся на территории строящихся жилых микрорайонов.

Программа "Стимул" в 2019 году вошла в нацпроект "Жилье и городская среда", она направлена на стимулирование жилищного строительства и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуры. В 2019 году из федерального бюджета на строительство объектов по программе "Стимул" было выделено 22,5 млрд рублей.