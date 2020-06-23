Военные ВВО с начала года получили более 3,5 млрд субсидий на покупку жилья

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) с начала года получили более 3,5 млрд рублей субсидий на покупку жилья, это помогло решить жилищный вопрос 440 семьям, сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"С начала 2020 года военнослужащим Восточного военного округа выплачено более 3,5 млрд рублей в виде жилищных субсидий для приобретения постоянного жилья. Эта сумма позволила выполнить социальные обязательства и решить жилищные вопросы 440 семьям военнослужащих округа. За этот же период обеспечено служебными жилыми помещениями 2 074 военнослужащих, в том числе 64 многодетные семьи", - сообщила пресс-служба.

Уточняется, что каждой многодетной семье дали квартиру площадью более 80 кв. м. По данным пресс-службы ВВО, в 2019 году военные округа получили всего более 5,4 млрд рублей жилищных субсидий на строительство или покупку постоянного жилья. За этот же период служебное жилье получили почти 6 тыс. военных, в том числе 183 многодетные семьи.

Федеральное государственное казенное учреждение "Восточное региональное управление жилищного обеспечения" Минобороны России обеспечивает жильем военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях Восточного военного округа, которые дислоцируются в 11 субъектах Российской Федерации.

Вопрос об обеспечении жильем военнослужащих и военных пенсионеров обсуждался в 2019 году на встрече президента России Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя. Путин пообещал найти дополнительные средства и потребовал не допускать проволочек при обеспечении военных жильем.