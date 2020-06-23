Объем подачи документов для оформления недвижимости в самоизоляцию сократился на четверть

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Объем подачи документов для оформления недвижимости в РФ сократился более чем на четверть в апреле 2020 года по сравнению со среднемесячными показателями первого квартала. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

Как пояснили в ведомстве, в статистику вошли документы, поданные по почте, через офисы филиалов палаты (прием граждан велся по предварительной записи), а также с помощью выездного приема специалистов.

"За апрель 2020 года Федеральная кадастровая палата приняла 48 тысяч пакетов документов для проведения государственного кадастрового учета и регистрации прав, что на 27% ниже, чем среднемесячный показатель I квартала 2020 года", - говорится в материалах.

Уточняется, что в среднем за месяц в I квартале 2020 года принималось порядка 66 тыс. пакетов документов. Снижение связано с пандемией коронавируса и введением мер по нераспространению инфекции - закрытием МФЦ и ограничением приема граждан, считают в ведомстве. "Невзирая на то, что ряд государственных услуг, в том числе в учетно-регистрационной сфере, можно получить дистанционно, в целом проведение операций с недвижимостью представлялось гражданам менее комфортным", - рассказали в палате.

Всего за первые четыре месяца 2020 года для государственной регистрации права (ГРП) граждане подали почти 179,6 тыс. пакетов документов, для проведения государственного кадастрового учета (ГКУ) - 25,9 тыс. пакетов документов, для проведения единой процедуры ГКУ и ГРП - 16 тыс.