Эксперт: более половины крупных девелоперов в России будут предусматривать коворкинги в ЖК

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Формат коворкингов в жилых домах будет развиваться по мере распространения дистанционной занятости в России. К 2025 году каждый второй крупный девелопер запроектирует коворкинг в своем жилом комплексе. Такое мнение высказал ТАСС во вторник генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин.

"Удаленная работа становится нормой жизни. К 2025 году более половины крупных девелоперов будут предусматривать площади под коворкинги в жилых комплексах", - сказал Игнахин.

По его словам, тренд на удаленную работу, который появился в России с развитием фриланса и стартапов, усилился в режиме самоизоляции. В результате сейчас сформировался спрос на компактные коворкинги площадью 300-500 кв. м внутри жилого района.

Согласно исследованию Level Group, сегодня в 27 жилых комплексах Москвы (6,9%) из 386 проанализированных (все новостройки Москвы и многофункциональные здания с апартаментами) предусмотрены различные форматы коворкингов. Из них 19 числятся в комплексах с апартаментами, восемь - в жилых комплексах.

Ранее Level Group анонсировала первый сетевой проект так называемых "лайфворкингов" - городских зданий, объединяющих жилье и гибкие офисы. В течение пяти лет компания планирует запустить пять таких проектов общей площадью около 2 тыс. кв. м. Вслед за Level Group о создании сети гибких офисов в многоквартирных домах Новой Москвы заявила компания А101.

Мнение экспертов

Совмещение жилого и рабочего пространства - долгосрочный тренд, который усилится после периода самоизоляции, рассказали опрошенные ТАСС эксперты. Так, президент Национальной ассоциации офисных операторов и коворкингов (НАОК) Татьяна Шараева считает, что коворкинги в жилых домах актуальны и востребованы. "Возможность поработать, не отъезжая из дома, будет высоко востребована. Москва - огромный мегаполис, поездка на работу стала занимать часы", - рассказала собеседница агентства.

Действительно, сегодня часть застройщиков разрабатывает проекты коворкингов и рабочих зон, однако такому продукту необходим профессиональный оператор, отметил генеральный директор сети рабочих пространств "Ключ" Георгий Голенев. "Это понятная современным людям синергия - sharing economy (шеринговая экономика - прим. ТАСС), сейчас на пике развития в коммерческой недвижимости. Закономерно, что она станет развиваться и в жилом сегменте. Для "Ключа" перспектива работать в партнерстве с застройщиками в жилом сегменте вполне может оказаться одним из новых проектов в будущем", - сказал он ТАСС.

Мировая практика

Примером совмещение жилого и рабочего пространства является ЖК Austin Nichols House в Бруклине, в котором есть бесплатный коворкинг только для жителей дома. Гибкий офис расположен на этаже общего пользования, там же находятся кафе, кухня, детская комната, театр, помещение для музыкальных репетиций. Еще в одном ЖК Бруклина - 33 Bond St - для жителей предусмотрен круглосуточный офис, предлагающий индивидуальные и коллективные рабочие места, конференц-залы, террасу для работы на свежем воздухе.