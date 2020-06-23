Минстрой планирует администрировать нацпроект по жилью в цифре с 2021 года

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минстрой России планирует администрировать национальный проект "Жилье и городская среда" в цифровом формате с 2021 года. Об этом во вторник сообщил по видеосвязи министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на межведомственном совещании "О реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Чистая вода" в Уральском федеральном округе.

"Возможно, уже в следующем году с точки зрения администрирования национальных проектов практически каждый объект и каждое направление, по которому будут выделяться федеральное и региональное финансирование, будет виден в цифре", - сказал министр.

По словам Якушева, уже создается мощная цифровая платформа по контролю за реализацией национальных проектов в субъектах РФ, где будут видны все регионы. По каждому будет видно, как идет исполнение показателей по всем федеральным проектам. "Вплоть до того, что в этой системе можно будет увидеть в режиме онлайн каждый строящийся объект. <…> Самое главное - когда будет введен объект в эксплуатацию, есть ли отставание", - сказал министр.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан на период 2019-2024 годов. Предполагается, что на него будет потрачено более 1 трлн рублей. В частности, планируется увеличить объем жилищного строительства в РФ до 120 млн кв. м в 2024 году, причем в этом году ставка по ипотеке должна стать ниже 8%.