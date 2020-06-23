Минстрой планирует исключить дублирование мероприятий нацплана и нацпроекта по жилью

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мероприятия национального плана восстановления экономики не будут дублироваться с мероприятиями национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом во вторник сообщил по видеосвязи министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на межведомственном совещании "О реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Чистая вода" в Уральском федеральном округе.

В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту страны Владимиру Путину проект национального плана восстановления экономики стоимостью около 5 трлн рублей. Президент поручил во второй половине месяца утвердить окончательные параметры плана.

"Будет определенное переформатирование федеральных и национальных проектов сейчас, потому что ряд мероприятий, которые присутствуют в национальных проектах, напрямую пересекаются с мероприятиями, которые отражены сегодня у нас в паспортах национальных и федеральных проектов. После того, как нацплан будет утвержден и поддержан президентом, мы займемся этой работой", - сказал министр.

Якушев добавил, что Минстрой уже предварительно, в черновом варианте, ведет эту работу, понимая, какие мероприятия будут присутствовать в национальном плане. "Как только документ станет официальным, нам с вами предстоит серьезная работа, потому что ваши региональные паспорта нужно будет привести в соответствие с федеральными паспортами. Причем сделать это нужно будет в предельно сжатые сроки", - добавил министр.

На прошлой неделе Якушев сообщал, что меры поддержки строительной отрасли в национальном плане восстановления экономики будут включать в себя регуляторные послабления и мероприятия по поддержке предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Он также отмечал, что документ дорабатывается, обсуждение выходит на финишную прямую.