Кредиты застройщикам будут субсидировать до 4,5%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ставки по кредитам застройщикам, сохранившим занятость и не допустившим срыв сроков ввода домов, будут субсидироваться до 4,5% после снижения ключевой ставки, сообщил в понедельник замглавы Минстроя Никита Стасишин на совещании по реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Уральском федеральном округе.

"Если сегодня ставка составляет в среднем 10,5%, то мы субсидируем до ключевой. Кредиты за май - так как ключевая была 5,5% - мы будем субсидировать до 5,5%, а кредиты за июнь уже, соответственно, будем субсидировать до 4,5%", - сказал Стасишин.

Он добавил, что 22 июня комиссия при Минстрое рассмотрела заявки от банков на компенсации, в Уральском федеральном округе заявки подали из Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

На субсидирование процентной ставки по кредитам для строительных компаний правительство выделило из резервного фонда 12 млрд рублей. Недополученные доходы возместят банкам, которые заключили договоры со строительными компаниями до 1 мая 2020 года. Также, согласно правилам выдачи субсидии, застройщик не должен иметь просрочек по выплатам и срокам ввода домов в эксплуатацию и обязан сохранить численность сотрудников (по данным на 1 мая 2020 года). Эта мера призвана поддержать строительную отрасли в условиях спада в экономике и распространения коронавируса.

Банк России 19 июня впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт (п. п.) - до 4,5% годовых, что является историческим минимумом для данного инструмента денежно-кредитной политики. Решение было принято на фоне более сильного, чем ожидалось воздействия дезинфляционных факторов.