Россия заняла 15-е место в мировом рейтинге роста цен на жилье

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия заняла 15-е место в мире по темпу роста цен на жилье. Средняя стоимость недвижимости по итогам первого квартала увеличилась на 7,1% за год, следует из рейтинга The Global House Price Index, составленного консалтинговой компанией Knight Frank.

Лидерами рейтинга за I квартал 2020 года, который отслеживает изменения цен в 56 странах, стали Турция, Новая Зеландия и Литва. Рост цен в годовом исчислении в этих странах составил 15%, 14,5% и 13,8% соответственно. Лишь в одной из проанализированных стран - Финляндии - цены снизились в годовом исчислении на 1,2%.

Россия в I квартале 2019 года находилась на 13-м месте с показателем годового роста цен на 7,2%.

Данные были собраны на конец марта 2020 года, когда пандемия только набирала обороты в России, подчеркнула директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. "В апреле и мае существенно снизилось количество заключаемых сделок как в связи с ограничениями в работе Росреестра, так и из-за введения режима самоизоляции и ограничений на передвижение. Таким образом, сформировался и продолжает формироваться отложенный спрос", - приводятся в сообщении ее слова.

При этом, по прогнозам Широковой, существенная доля данного спроса, особенно в массовом сегменте, будет ориентироваться на первичный рынок новостроек, где заявлены привлекательные программы по ипотеке. "Цены на первичном рынке будут зависеть от возможностей застройщиков и покупателей: как быстро будет восстанавливаться спрос, от итогового баланса спроса и предложения и поддержки со стороны государства. На вторичном же рынке мы не ожидаем динамичных изменений, возможна ценовая стагнация и небольшие отрицательные корректировки (в пределах 5%), также мы ожидаем снижения уровня предложения на вторичном рынке, так как часть продавцов не готова снижать цены", - отметила она.