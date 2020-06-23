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Дума приняла во II чтении проект о жилье для семей погибших военных без учета выслуги лет

Речь идет о членах семей, имеющих основания быть признанными нуждающимися в жилых помещениях

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении депутатский законопроект, закрепляющий право семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения службы, на обеспечение жильем независимо от общей продолжительности военной службы погибшего. Речь идет о членах семей, имеющих основания быть признанными нуждающимися в жилых помещениях.

Как отмечается в пояснительных материалах, сейчас имеют место случаи, когда членам семей военнослужащих, погибших в период прохождения службы и не являвшихся участниками накопительно-ипотечной системы, отказывают в жилищном обеспечении. Отказы обосновывают тем, что такие военнослужащие не имели необходимой выслуги лет. Авторы инициативы считают, что такой подход противоречит смыслу, который законодатель вкладывал в указанную норму, "а данная правовая неопределенность подлежит устранению".

Для этого предлагается внести в закон "О статусе военнослужащих" изменения, указав, что "члены семей погибших (умерших) в период прохождения военной службы военнослужащих, независимо от общей продолжительности военной службы этих военнослужащих, обеспечиваются жилыми помещениями при наличии у таких членов семей оснований быть признанными нуждающимися в жилых помещениях".

Глава профильного думского комитета по обороне Владимир Шаманов отметил, что принятие законопроекта позволит защитить интересы родственников погибших военных. "Вносимые изменения направлены на совершенствование законодательства о жилищном обеспечении военнослужащих, имеет высокую социальную значимость", - сказал он.

Кроме того, законопроект разрешает на основании согласия и письменного заявления военнослужащего, гражданина, уволенного с военной службы, или членов семьи погибшего военного предоставлять им в собственность бесплатно или по договору социального найма жилье размером меньше зафиксированных в законодательстве норм. Речь идет о случаях, когда невозможно предоставление жилья в соответствии с установленными нормами или большего метража. В настоящее время федеральные органы даже при наличии письменного согласия военнослужащих не вправе выделять им жилые помещения меньше установленных законом норм.

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