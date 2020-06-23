Госдума приняла во II чтении законопроект, упрощающий завершение долгостроев

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Государственная дума во вторник одобрила во втором чтении внесение изменений в закон о долевом строительстве многоквартирных домов. Предложенные депутатами поправки должны упростить процедуру достройки проблемных домов в России.

Ранее на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям депутат Николай Николаев предложил ко второму чтению внести несколько поправок, которые касаются работы Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, а также застройщиков жилья.

В частности, комитет предложил наделить Фонд дольщиков возможностью управлять недостроенными объектами после того, как по ним будут выплачены компенсации. Также губернаторы могут быть обязаны восстанавливать права обманутых дольщиков, информация о которых включена в реестр проблемных граждан, но строительство жилья которых не было начато. Законопроект также дает возможность использовать средства компенсационного фонда на достройку всех домов вне зависимости от уплаты взносов застройщиком по конкретному объекту.

Согласно законопроекту, счета эскроу, на которых находятся средства дольщиков, будут раскрывать после введения дома в эксплуатацию, а не регистрации первого права собственности. Помимо этого залог земельного участка, на котором построен многоквартирный дом, планируется прекращать одновременно с его постановкой на кадастровый учет.