Госдума исключает дублирование санкций за некачественное оказание услуг ЖКУ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену штрафов за некачественное оказание жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в связи с тем, что меры компенсации потребителям уже прописаны в постановлении кабмина.

Необходимые поправки вносятся в Жилищный кодекс РФ. В настоящий момент правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением правительства, предусмотрена система экономической ответственности исполнителя за нарушение непрерывности или качества оказания коммунальных услуг. В частности, правила позволяют снизить размер платы за ЖКУ, а также предусматривают возмещение причиненного вреда жизни и здоровью потребителей или компенсацию морального вреда.

В то же время действующая редакция Жилищного кодекса обязывает поставщиков ЖКУ выплачивать штрафы потребителям. В правительстве, которое и внесло инициативу, указывают на то, что это влечет за собой ряд негативных последствий. Так, согласно пояснительным материалам, "административные расходы, связанные с необходимостью уплаты подоходного налога с суммы штрафов, будут многократно превышать его величину". Это также создает неудобства для потребителей в связи с необходимостью уплаты НДФЛ.

В связи с этим "законопроектом предусматривается изменение последствий предоставления коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества предоставления коммунальных услуг". "В частности, устанавливается, что в указанных случаях изменяется размер платы за коммунальные услуги в порядке, установленном правительством Российской Федерации, вместо выплаты потребителю штрафа, как это предусмотрено в настоящее время", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, потребители, обязанные подавать обязательную декларацию о доходах (в том числе государственные служащие), либо те, кто составляет ее с целью получения налоговых вычетов, могут нести существенные транзакционные и временные издержки по получении справок об уплаченном НДФЛ по всем фактам.