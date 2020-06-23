Путин: кабмин готов перевести треть требований в строительстве в разряд рекомендаций

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Кабмин готов перевести треть требований в сфере строительства в разряд рекомендаций, эту работу надо провести и в других отраслях. Об этом во вторник сообщил президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам России.

"Я уже поручал правительству еще раз проанализировать систему регулирования строительной отрасли. Внести в нее изменения, исходя из опыта последних месяцев. Знаю, что на первом этапе правительство готово перевести почти треть действующих требований к стройке в разряд рекомендаций. Эту работу надо обязательно продолжать", - сказал президент.

Ранее Путин потребовал от правительства навести порядок в ведении строительной документации, чтобы не давать возможность затягивать сроки сооружения различных объектов. Глава государства добавил, что нужно "зачистить" "всякие СНИПы, "хрипы" и примазавшихся к этому виду деятельности квазиучастников процесса". Как сообщал на прошлой неделе первый заместитель министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, Минстрой России разработал изменения в перечень обязательных требований при строительстве, что приведет к уменьшению их количества на 30%.

Другие сферы

По словам Путина, такие резервы есть и в других отраслях. Он подчеркнул, что кардинальное улучшение делового климата, упрощение всех процедур должно стать важнейшим ресурсом восстановления и качественного развития экономики. "Нужно предоставить больше свободы, возможностей предпринимателям, в том числе - начинающим", - сказал президент.

Президент напомнил, что некоторые из вынужденных санитарных ограничений, которые были введены весной, пока сохраняются, поскольку "это объективно необходимо для защиты здоровья". "Но, обращаюсь сейчас к главам регионов, - важен сейчас разумный, взвешенный и просчитанный подход к открытию экономики, все решения должны приниматься своевременно соответственно с рекомендациями специалистов. Нужно так все спланировать, организовать, чтобы обеспечить безопасность граждан и при этом не задавить бизнес избыточными требованиями, не подорвать его работу, а значит и доходы людей", - сказал Путин.

По его словам, предстоит последовательно снимать с предпринимателей не только груз временных санитарных ограничений, но, что не менее, а гораздо более важно, избавить экономику от "бюрократических ограничений и рогаток так называемых, которые носят хронический характер, сохраняются годами, а то и вообще десятилетиями." "Так, на примере возведения медицинских центров, госпиталей во время эпидемии мы увидели, что можно, оказывается, строить гораздо быстрее и при этом качественно и надежно", - сказал президент.

Инструменты долгосрочного финансирования развития инфраструктуры

Путин также поручил правительству проработать предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры.

"7 мая на совещании по транспортной отрасли мы приняли решение поддержать планы компании РЖД по инфраструктурному развитию. И вчера это решение принято. Компания разместила свои бессрочные облигации для привлечения средств в модернизацию железных дорог. В том числе с учетом этого опыта поручаю правительству в ближайшее время подготовить предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры", - сказал президент во вторник в телеобращении.

Обсуждение этого вопроса, по его словам, войдет в повестку заседания Совета по стратегическому развитию, запланированного на июль.

"Для увеличения вложений в транспортную и сетевую инфраструктуру, в программы опережающей газификации регионов, в обновление общественного транспорта помимо бюджетных средств необходимы дополнительные ресурсы", - подчеркнул глава государства.