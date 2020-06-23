Минстрой предложил субсидировать кредиты подрядчикам по госконтрактам

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минстрой России предложил субсидировать процентные ставки по кредитам подрядным организациям для досрочного исполнения государственных контрактов. Для этого министерство разработало проект постановления правительства, опубликованный во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления предусматривает возможность предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на покрытие ключевой ставки по кредитам, выданным подрядным организациям для досрочного исполнения государственных контрактов, связанных с осуществлением капитальных вложений, по льготной ставке", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что субсидировать будут кредиты, выданные после 1 января 2020 года на досрочное выполнение госконтрактов по строительству инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Кредит по льготной ставке будет выдаваться на срок не более трех лет.

Отмечается, что в условиях спада в экономике и распространения коронавируса субсидирование кредитов подрядчикам позволит сохранить темпы работ по объектам капитального строительства, а также нивелировать для подрядчиков негативные последствия и обеспечить своевременное финансирование объектов капитального строительства.

Проект постановления был разработан по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, согласно которому необходимо создать механизм "использования в объеме 1,8 млрд рублей кредитования подрядчиков для досрочного исполнения государственных контрактов, связанных с осуществлением капитальных вложений, субсидирования процентной ставки и при необходимости привлечения государственных гарантий", отмечается в пояснительной записке.