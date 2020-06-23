ДОМ.РФ: около 95% жилья в новостройках подойдет под расширенные условия льготной ипотеки

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Около 95% квартир в новостройках России может быть доступно для приобретения с помощью льготной ипотеки под 6,5% после расширения условий программы. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

"Сегодня президентом озвучена мера по расширению возможностей программы, которая увеличит сумму кредита для РФ в целом с 3 до 6 млн рублей, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - с 8 до 12 млн рублей. С учетом первого взноса это позволит покупать по сниженной ставке до 95% имеющихся в продаже квартир", - отметили в компании.

В ДОМ.РФ считают, что расширение условий программы особенно скажется на семьях с детьми, которые смогут взять жилищный кредит по субсидированной ставке для более просторной квартиры и таким образом улучшить свои жилищные условия. Также гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки "Жилье и городская среда" ОНФ Николай Алексеенко отмечает, что программа по субсидированию ипотеки до 6,5% по условиям приблизилась к семейной ипотеке по ставке не более 6%, которую могут получить семьи с двумя и более детьми, родившимися не раньше 2018 года. "Вероятно, частично эти программы могут быть объединены с точки зрения финансирования и в этом лежат скрытые бюджетные возможности помимо эффектов от снижения рыночной ипотечной ставки вслед за ключевой", - считает эксперт.

По словам коммерческого директора группы "Родина" (девелопер Russian Design District) Ксении Юрьевой, сегодня в Москве в новостройках в массовом сегменте в среднем квартира стоит 11 млн рублей, в остальных регионах - 4,27 млн рублей. "Повышение лимита позволит увеличить долю больших двухкомнатных квартир и трехкомнатных квартир в структуре продаж жилья в рамках программы субсидированной ставки", - считает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Также эксперты оценили, какую долю квартир в новостройках Москвы можно будет купить с помощью льготной ипотеки 6,5%. По данным Алексеенко, раньше под условия программы попадало около 20% предложения на первичном рынке столицы, обновленный кредитный лимит позволит увеличить эту долю до 65-70% предложения. При бюджете ипотеки в 12 млн рублей и первоначальном взносе 20% доступно 84% квартир массового сегмента столицы, около 30% квартир бизнес-класса, а в Новой Москве - 99% предложения, говорит Литинецкая. При этом, по словам Юрьевой, в старой Москве средняя площадь квартиры при стоимости до 15 млн рублей составляет 53 кв. м в массовом сегменте и 48 кв. м в бизнес-классе.