Власти Самарской области отметили в регионе рост числа договоров по льготной ипотеке

ТАСС, 24 июня. Льготная ставка на ипотеку позволила стимулировать спрос на жилье в Самарской области. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства области.

Президент Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. По его словам, более 45 тыс. российских семей уже оформили льготную ипотеку.

"Региональные застройщики в ходе еженедельного мониторинга уже сегодня отмечают стабилизирующее влияние на жилищный рынок льготной ставки. На начало месяца в регионе было заключено более 170 договоров на сумму более 269,5 млн рублей", - привели слова министра строительства региона Евгения Чудаева в пресс-службе.

По мнению Чудаева, решение президента расширить программу льготной ипотеки положительно отразится на строительной отрасли и смежных секторах экономики. "Расширяются возможности у людей, которые получают дополнительные возможности с помощью государства улучшить жилищные условия", - отметил он.

В Самарской области действует программа субсидирования ипотечных кредитов для жителей, в семьях которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года появится второй или последующий ребенок. Семья может участвовать в программе неоднократно, если в ней еще рождаются дети. С 1 января 2018 года финансово-кредитными организациями - участниками программы, а их в Самарской области 7, в т. ч. региональный банк, одобрено 956 ипотечных кредитов, уже выдано 737. Финансово-кредитные организации предлагают семьям оформить займ на покупку жилья со ставкой менее 6%.