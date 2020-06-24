Фонд защиты прав дольщиков поможет решить проблемы более 2,7 тыс. жителей Пермского края

ПЕРМЬ, 24 июня. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков поможет восстановить права 2 724 пострадавших жителей Пермского края на 36 проблемных объектах, сообщает в среду пресс-служба администрации губернатора региона.

"Между Фондом защиты прав дольщиков и администрацией губернатора Пермского края подписано соглашение о софинансировании восстановления прав 2 724 пострадавших граждан. Всего в настоящий момент в регионе числится 58 долгостроев", - пояснили в пресс-службе.

Ранее врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обозначил планы краевых властей увеличить финансирование мер по поддержке прав дольщиков, в ходе переговоров удалось добиться увеличения финансирования.

"В крае проведена большая работа, но и не завершено еще много объектов, поэтому принимать меры необходимо как можно скорее", - цитирует пресс-служба его слова.

Он отметил, что в 2020 году на софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков регион увеличил финансирование с 453 до 725 млн рублей.

"На этом не останавливаемся, мы продолжим решать проблемы остальных обманутых дольщиков, в следующем году тоже запланируем на это средства в бюджете", - добавил Махонин.