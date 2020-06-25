Эксперт: спрос на курортное жилье в России вырастет после пандемии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Спрос на квартиры и дома у моря в регионах России вырастет после пандемии. Такое мнение высказал в четверг ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"Вырастет ли спрос в ближайшем будущем - большой вопрос, но не исключено, что люди сделают выводы из опыта переживания пандемии и станут запасаться домиками у моря, чтобы было где с комфортом пересидеть самоизоляцию, если опасность заражения каким-либо вирусом возникнет в будущем", - сказал он.

По словам Луценко, пока спрос на курортную недвижимость в России восстанавливается медленно, хотя отдельные покупатели, которые уже были готовы к сделкам до локдауна, их уже заключают. Эксперт уточнил, что половина покупателей курортной недвижимости приходится на москвичей, часть - на жителей Петербурга и северных регионов.

Луценко добавил, что российская курортная недвижимость доступнее, чем зарубежная, которая стала еще дороже с ростом курса доллара и других валют. Кроме того, квартиры на Кавказе и в Крыму в среднем втрое дешевле, чем московские, которые стоят, по его данным, по 224 тыс. рублей за кв. м.

Согласно исследованию федерального портала, средние цены на жилье в Крыму к июню 2020 года увеличились на 0,1%, до 89,4 тыс. рублей, в сравнении с июнем 2019 года. Цены на квартиры на курортах Северного Кавказа за год увеличились на 5,1%, до 84,2 тыс. за кв. м. "В Краснодарском крае они выросли за год на 5%, в основном за счет Сочи, где рост составил около 10%", - отмечается в материалах.