Первые торги по выкупу новостроек государством признали несостоявшимися

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Торги по выкупу жилья в новостройках в двух пилотных регионах - Воронежской области и Красноярском крае - признаны не состоявшимися. Такие данные следуют из протоколов рассмотрения заявок на участие в аукционах, которые размещены на портале "Сбербанк-АСТ".

Ранее стало известно, что пилотными регионами в программе выкупа госкомпанией ДОМ.РФ жилья у застройщиков стали Воронежская область и Красноярский край. Лимит по выкупу жилья в Красноярском крае составил более 1 млрд рублей, в Воронежской области - более 646 млн рублей. От Красноярского края была подана одна заявка на участие в торгах, от Воронежской области - три.

Согласно опубликованным документам, ДОМ.РФ одобрил заявку, поступившую от застройщика из Красноярского края. К выкупу был предложен один лот, который по условиям программы должен включать жилые квартиры общей стоимостью не менее 100 млн рублей. В протоколе не уточняется, какой девелопер подал заявление о выкупе жилья. При этом в целом торги признали не состоявшимися, так как к участию в них был допущен только один заявитель.

В Воронежской области торги также признали не состоявшимися, поскольку все три поданные заявки от застройщиков не удовлетворяли требованиям, указанным в программе выкупа. Три лота на аукцион выставил специализированный застройщик "Ин-Строй". Однако компания приложила к заявке проект договора, который не соответствует необходимой форме. Также во всех трех жилых домах, выставленных на аукцион, не было заключено ни одного договора долевого участия.

Другой воронежский девелопер СК СЗ "Линкор" выставил один лот. Его заявку отклонили, так как в ней отсутствовала информация о цепочке собственников. Также в лот этого заявителя было включено помещение площадью 19,41 кв. м, которое не соответствовало критерия Минстроя о стандартном жилье. Кроме того, застройщик не предоставил копии поэтажных планов многоквартирного дома на выкуп.

Еще один застройщик из Воронежской области "Домстрой" выставил на аукцион три лота. Его заявку также отклонили, поскольку приложенный проект договора не соответствовал необходимой форме, а застройщик не заключил ни одного договора долевого участия во всех трех домах, выставленных на аукцион.

О программе выкупа жилья

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп не проданных квартир в новостройках. Эта мера призвана поддержать застройщиков жилья, которые столкнулись с падением спроса на новостройки из-за экономических сложностей и пандемии коронавируса.

Предметом торгов будет выступать лот, то есть совокупность жилых объектов в одном многоквартирном доме. Минимальная стоимость жилья в лоте в одном регионе должна быть не менее 100 млн рублей. Принять участие в аукционе могут застройщики стандартного жилья, ввод в эксплуатацию которого планируется до 31 декабря 2021 года. В лот могут быть включены и квартиры с отделкой. Отмечается, что более 30% жилой площади в таком многоквартирном доме должно быть продано на момент подачи заявки.

Также 20 июня стало известно, что торги по выкупу государством жилья в новостройках пройдут еще в десяти регионах: Калужской, Липецкой, Новосибирской, Ростовской, Смоленской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской областях, Ставропольском крае и Республике Башкортостан. Общий лимит этих торгов составляет более 6,7 млрд рублей, следует из информации об аукционах, опубликованной на площадке "Сбербанк АСТ".