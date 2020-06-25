Эксперт: новые правила оценки аварийности домов удешевят процедуру обследования зданий

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вступившие в силу новые правила оценки состояния жилых домов и признания их аварийными удешевят процедуру обследования зданий до 80% от общей стоимости таких работ. Такое мнение в четверг ТАСС высказал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Новые правила, вступившие в силу накануне, распространяются на оценку технического состояния многоквартирных домов не выше пяти этажей, которые не подвергались сейсмическим воздействиям и пожарам. Они позволят сократить объем информации, который рассматривается при оценке многоквартирного дома.

"Новая методика позволит сэкономить до 80% на оценке. Сейчас процедура может стоить от нескольких десятков до сотен тысяч рублей в зависимости от конструктивных особенностей и площади здания", - сказал Склянчук.

Он уточнил, что по новой методике сокращается самая дорогостоящая составляющая оценки - инструментальные замеры, направленные на тестирование конструкций и инженерных сетей сооружения. По его словам, сейчас специалисты должны будут пройти повышение квалификации, ведь "грубо говоря, аварийность многих домов специалист должен уметь установить невооруженным взглядом".

Вызвать такого специалиста могут сами жильцы или органы местной власти при актуализации программы расселения жильцов, оплачиваться будет только сам вызов и подготовка заключения, пояснил эксперт. "Можно прогнозировать, что упрощение методики с последующим ее удешевлением спровоцирует рост заказа таких работ в несколько раз", - полагает эксперт.

О новых правилах

По новому своду правил достаточно выявления высокого износа не менее 5% несущих конструкций (несущие стены, колонны, плиты и балки перекрытия) для признания специалистами всего здания ограниченно-работоспособным.

В новом документе прописаны требования к составу работ по техническому освидетельствованию зданий, правила обработки результатов осмотра и измерений. Критерии аварийности и ограниченной работоспособности строительных конструкций прописаны для каждого вида материалов - железобетона, кирпича и дерева. Отмечается, что новая процедура обеспечит единый подход к этим работам и повысит их объективность и достоверность.

В настоящее время около 30 регионов выполняют программы по расселению аварийного жилищного фонда опережающими темпами. Это здания до пяти этажей, половина из которых имеют деревянные стены и перекрытия, признанные подлежащими сносу до 1 января 2017 года.

К ключевым задачам нацпроекта "Жилье и городская среда" относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным.