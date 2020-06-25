Около 100 социальных объектов планируют построить в Новой Москве до 2024 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты планируют построить в Новой Москве еще не менее 100 социальных объектов до 2024 года, с 2012 года было возведено 80 объектов. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Социальная инфраструктура остается для развития Новой Москвы крайне важным направлением <...> При этом мы построили с 2012 года более 80 объектов, и мы продолжаем строить. И до 2024 года планируем возвести не менее 100 социальных объектов", - сказал Жидкин.

Он отметил, что за восемь лет в ТиНАО было построено детских садов в 2,3 раза больше, чем за весь предыдущий период, а школ было построено в два раза больше.

По его словам, в настоящий момент проектируется крупнейшая школа на 3 100 мест.

Согласно материалам к пресс-конференции, к 2023 году ТиНАО преодолеет планку по вводу в эксплуатацию недвижимости в 30 млн кв. м. С 2020 года по 2022 год запланировано также строительство почти 90 км новых дорог, а также 32 объекта инженерной инфраструктуры.

Первого июля 2012 года к Москве были присоединены новые территории общей площадью 148 тыс. га в юго-западном направлении, ранее входившие в состав Московской области. Площадь Москвы выросла в 2,5 раза.