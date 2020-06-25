В Хабаровске сформируют более 30 площадок под строительство нового жилья

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края сформируют в региональном центре более 30 площадок под строительство многоэтажек, сообщил и. о. министра строительства края Алексей Дубов, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.

Подрядчики в Хабаровске столкнулись с отсутствием площадок, а также коммуникаций в отведенных под застройку местах. На долю краевого центра приходится более 60% от общих объемов ввода жилья в крае.

"На перспективу в городе рассматриваются 33 площадки общей площадью более 600 гектаров, на которых возможно строительство до 3 млн квадратных метров жилья. В ближайшие несколько лет активно будут осваиваться площадки в районе Ореховой сопки, улицы Аэродромной. Кроме того, планируется возобновить работы в точках застройки ГВСУ № 6 в северной части города и микрорайоне Строитель", - сказал Дубов. Основной объем новых строек придется на микрорайон Ореховая сопка, где на площадках общим объемом около 200 га будет возведено до 900 тыс. квадратных метров жилья.

По поручению губернатора подготовлен план мероприятий по развитию жилищного строительства, предусматривающий, в том числе господдержку для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой. Некоторые из новых плошадок получат такую поддержку, уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию 294,5 тыс. квадратных метров жилья - на 7,6% больше по сравнению с 2018 годом. В условиях ограничительных мер по коронавирусу Минстрой РФ поставил задачу сохранить прошлогодние темпы, а также максимально поддержать подрядчиков новыми заказами, организовав работы по строительству социальной инфраструктуры. В Хабаровском крае построят 52 объекта, в этом году завершат 17 социальных строек - это новые школы, детские сады, медучреждения. Строительные предприятия не сбавляли темпы работ, обеспечив поступление налогов в краевой бюджет - за январь-май отрасль перечислила 2,1 млрд рублей.

Строительство нового жилья на Дальнем Востоке стало наиболее актуальным после запуска в макрорегионе льготной ипотеки, которая позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Востребованность новой ипотечной программы привела к росту цен на недвижимость в ряде регионов ДФО. Эксперты связали его, в том числе с недостаточными темпами жилищного строительства. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ранее поручил главам дальневосточных регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.