В Пермском крае до 2025 года из аварийного жилья расселят 31,5 тыс. человек

ПЕРМЬ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края намерены расселить из аварийного жилья 31,5 тыс. человек до 2025 года в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Таким образом будет охвачена площадь более 485 тыс. кв. м, сообщил в четверг на заседании правительства региона министр строительства края Андрей Колмогоров.

"На 1 января 2020 года на территории Пермского края признано аварийным порядка 845 тыс. кв. м [жилья], в котором проживает более 51 тыс. человек. На сегодняшний день у нас в крае реализуется два проекта - это нацпроект "Жилье и городская среда" и региональный проект. В рамках национального проекта мы до 2025 года планируем расселить 485 тыс. кв. м аварийного жилья, и более 31,5 тыс. человек получат благоустроенное жилье. По региональному проекту мы расселяем порядка 115 тыс. кв. м, и больше 6 тыс. человек получат благоустроенное жилье", - сказал он.

Колмогоров отметил, что за шесть лет в регионе будет ликвидировано порядка 600 тыс. кв. м ветхого жилья, новое жилье получат около 38 тыс. человек. Расселение происходит в несколько этапов, на первом - с 2019-го до конца 2020 года необходимо расселить 4,7 тыс. человек, на данный момент этот план выполнен на 86%, девять из 16 участвующих в программе муниципальных образований Пермского края завершили мероприятия досрочно, что позволило 2 тыс. жителей переехать на год раньше. До конца 2021 года в 35 территориях края ликвидируют 73,9 тыс. кв. м аварийного жилья, а значит порядка 5 тыс. жителей улучшат свои жилищные условия.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, если за шесть лет ликвидируют примерно 600 тыс. кв. м ветхого жилья, то краевые власти решат проблемы, связанные с существованием аварийного жилья, примерно на три четверти. "Те граждане, которые проживают по договорам социального найма, также должны получать эквивалентное жилье, то есть они имеют право получить выплату и приобрести жилье самостоятельно, либо получить равнозначное жилье непосредственно от государства", - сказал он на заседании.

К ключевым задачам нацпроекта "Жилье и городская среда" относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным.