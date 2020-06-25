Путин предложил проработать механизмы поддержки индивидуального жилищного строительства

"Вы также знаете, насколько востребованной оказалась программа льготной ипотеки, например, под 6,5%, мы уже приняли решение ее расширить. Но этого недостаточно, необходимо двигаться и по другим направлениям, включая внедрение механизмов поддержки индивидуального жилищного строительства", - сказал президент, попросив участников встречи предметно заняться и этими вопросами. Президент поручил проработать эти темы совместно с правительством, с парламентом, с регионами, все аспекты их решения.

Глава государства отметил, что член Общественной палаты - это почетный статус, но необходимо постоянно оправдывать доверие людей. "Главное, чтобы повестка Палаты шла от жизни, от насущных потребностей людей формировалась, исходя из тех жизненных проблем, с которыми люди сталкиваются каждый день", - подчеркнул он, сделав акцент на развитии рынка труда, здравоохранения, образования.

Путин заявил, что Палата способна взять на себя значительную часть усилий по более активному продвижению проектов, инициатив, в которых значимым является именно широкий общественный интерес, вопросов, важных для страны в целом, для самореализации граждан. По его словам, речь идет о народосбережении, поддержке образования, здравоохранения, предпринимательства, проектах развития общественной инфраструктуры, нацеленных на повышение качества жизни на всем пространстве страны от Дальнего Востока до Калининграда.

Президент также считает, что Общественной палате необходимо продвигать лучшие практики привлечения инвестиций, улучшения делового климата, задействовать потенциал всех региональных общественных палат для мониторинга и оценки качества инвестпроектов. Он предложил членам Общественной палаты также готовить свои предложения по наращиванию капиталовложений в российскую экономику, по поддержке предпринимательской инициативы, в том числе в высокотехнологичных сферах.

"Палата должна и дальше развиваться как центр независимой, профессиональной экспертизы, в том числе ключевых законодательных инициатив, как эффективный канал обратной связи, площадка активной коммуникации общества и власти", - сказал Путин. Он отметил, что хотел бы видеть от общественников оперативное реагирование на текущие проблемы, на запросы граждан, помощи в недопущении и быстром урегулировании конфликтных ситуаций, которые порой возникают между органами власти и людьми, между бизнесами и в целом между гражданами. "В этом смысле я очень на вас рассчитываю, потому что вы напрямую с людьми работаете", - сказал президент.