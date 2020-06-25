Хуснуллин: программа льготной ипотеки привлечет в экономику около 500 млрд рублей

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Правительство России подготовило поручение по предложению президента России Владимира Путина о расширении программы социальной ипотеки. Оно будет подписано сегодня-завтра, сообщил журналистам в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Президент предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству. Могу сказать, что поручение правительства готово полностью, сегодня-завтра будет подписано, что кредит может быть 6 млн рублей [в регионах] и 12 млн - для агломераций", - сказал он.

Хуснуллин сообщил, что расширение программы льготной ипотеки позволит привлечь в экономику страны 500-600 млрд рублей. За первые полтора месяца с начала действия программы было привлечено 100 млрд рублей, сообщил он.

"За полтора месяца поступило 250 тыс. заявок, 100 млрд денег уже сегодня поступило в экономику. <…> А что такое "поступили деньги в экономику"? Во-первых, люди улучшают свои жилищные условия; во-вторых, в 43% многоквартирных домов уже вложены средства населения, то есть нужно обязательно строить эти дома, чтобы не получилось обманутых дольщиков; в-третьих, конечно, это загрузка строителей и оплата налогов в региональный и федеральный бюджет. Вот 100 млрд поступило, мы считаем, что 500-600 млрд придет в экономику страны - это одна из самых эффективных мер поддержки", - сказал он.

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля этого года. Оператором программы выступает компания ДОМ.РФ. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны.