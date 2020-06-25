Постановление о рекомендательном характере 30% строительных норм подписано

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Треть всех строительных норм, действующих в РФ, будут иметь рекомендательный характер, что ускорит строительство при сохранении качества. Постановление об этом подписано главой правительства, сообщил журналистам в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Могу сказать, что постановление правительства сегодня подписано председателем. В ближайшие дни будет опубликовано. Это означает, что 30% всех нормативов ГОСТов, СНИПов, сводов и правил будут носить рекомендательный характер, что даст очень серьезное ускорение строительству, повышению качества. <…> Это очень серьезно упростит все процедуры", - сказал он.

Ранее Марат Хуснуллин анонсировал это решение. Он говорил о том, что с 2015 года строительные технормы, своды правил, ГОСТы по разным причинам не актуализировались. По его словам, всего действует около 10 тыс. нормативов, те регламенты, которые останутся в силе, будут доработаны.

Президент России Владимир Путин ранее указывал на необходимость отменить устаревшие нормы в строительстве. Правительство в свою очередь подготовило общенациональный план восстановления экономики, который, в частности, предлагает меры по совершенствованию нормативной правовой базы для ускорения процедур строительства.