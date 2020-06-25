В Хабаровском крае сдадут девять проблемных домов в 2020 году

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Дольщики девяти проблемных домов в Хабаровском крае смогут получить свои квартиры в 2020 году. Об этом сообщил и. о. министра строительства региона Алексей Дубов на расширенном заседании.

"В 2020 году планируется ввести 9 проблемных объектов площадью 25 тыс. кв. метров и исполнить 306 договоров, два проблемных объекта уже введены", - сказал Дубов, добавив, что в последующие два года будут восстановлены права 1,2 тыс. дольщиков, купивших квартиры в 14 домах.

В прошлом году в Хабаровском крае достроили 11 проблемных домов общей площадью 67 тыс. кв. м.

Он сообщил, что регион обратился в федеральный центр за выделением средств Фонда защиты прав участников долевого строительства для помощи в завершении строительства шести домов с более чем 940 дольщиками. Части из них планируется выплатить денежные компенсации. Региону необходимо порядка 1,3 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в апреле озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль в условиях нестабильной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Среди прочего, как сообщил глава государства, Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства докапитализируют на 30 млрд рублей, что поможет в завершении строительства имеющихся в стране долгостроев.