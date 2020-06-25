ДОМ.РФ объяснил низкий интерес к торгам по выкупу жилья отсутствием проблем у девелоперов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Низкий интерес со стороны застройщиков к госпрограмме по выкупу жилья связан с отсутствием проблем на региональных рынках новостроек России. Такое мнение высказали ТАСС в пресс-службе ДОМ.РФ.

Ранее пилотными регионами в программе выкупа госкомпанией ДОМ.РФ жилья у застройщиков стали Воронежская область и Красноярский край. От Красноярского края была подана одна заявка на участие в торгах, от Воронежской области - три заявки.

"Нужно четко понимать, что, если застройщики не откликнулись на программу, это означает только одно, что им не требуется помощь, и в регионе на рынке строительства жилья нет никаких проблем", - отметили в пресс-службе компании.

В ДОМ.РФ объяснили, что отклонили три заявки от строительных компаний Воронежской области из-за их несоответствия условиям программы выкупа. В Красноярском крае торги еще не завершены, добавили в пресс-службе. "Подана одна заявка на участие, мы проводим необходимые процедуры в рамках аукциона", - прокомментировали в компании.

Застройщики, которые участвуют в аукционах по выкупу жилья, должны предложить дисконт к среднерыночной цене продаж квартир за последние шесть месяцев по каждому жилому дому. В первую очередь ДОМ.РФ будет рассматривать заявки по объектам с наиболее высоким размером дисконта.

О программе выкупа жилья

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп не проданных квартир в новостройках. Эта мера призвана поддержать застройщиков жилья, которые столкнулись с падением спроса на новостройки из-за экономических сложностей и пандемии коронавируса.

Также 20 июня были объявлены торги по выкупу государством жилья в новостройках еще в десяти регионах: Калужской, Липецкой, Новосибирской, Ростовской, Смоленской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской областях, Ставропольском крае и Республике Башкортостан.