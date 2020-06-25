Сбербанк, ВТБ и Банк ДОМ.РФ получат наибольшие компенсации по программе льготной ипотеки

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Наибольшие компенсации по программе субсидирования ипотеки до 6,5% получит Сбербанк - более 316 млрд рублей, ВТБ - более 175 млрд рублей и Банк ДОМ.РФ - более 35 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе оператора программы - компании ДОМ.РФ.

"Согласно постановлению правительства РФ, лимиты распределены в рамках предоставленного финансирования - на 740 млрд рублей. В тройке лидеров Сбербанк - более 316,3 млрд рублей. Размер лимита выделенный на ВТБ составил 175,7 млрд рублей, на Банк ДОМ.РФ - 35,1 млрд рублей", - отмечается в релизе.

Всего заявки на компенсации подали 59 банков и 3 некредитные организации. По информации ДОМ.РФ, на середину июня банки получили более 195 тыс. заявок на льготную ипотеку и одобрили более 130 тыс. из них. Доля положительных заявлений превышает 80%. При этом более 45 тыс. россиян уже получили льготную ипотеку. Сумма выданных кредитов достигла 114 млрд рублей.

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля этого года. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны.

Президент России Владимир Путин 23 июня предложил увеличить максимальную сумму кредита по льготной ипотеке сумму кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей.